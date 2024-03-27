وكيل شباب الغربية يحيل 15 موظفاً للتحقيق بزفتي والسنطة

تفقد يسري الديب ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، ويرافقه عادل عبدالحليم مدير اداره شباب زفتي ، اليوم عدد من مراكز الشباب التابعة لإدارتي شباب زفتي والسنطة، وفي إطار جولاته المفاجأة لمراكز الشباب على مستوى المحافظة للتأكيد على انضباط العاملين ومتابعة تنفيذ الأنشطة والوقوف على المشكلات التي تواجه مراكز الشباب وبحث سبل حلها وفقاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

تفقد الديب، عدد من مراكز الشباب ووجد عدم انتظام العاملين في مواعيدهم الرسمية ،كما أحال عدد 15 موظف وموظفة للتحقيق الي الشئون القانونيه لعدم وجودهم بمقر العمل موجها بأتخاذ الإجراءات اللازمه مع المقصرين، وذلك لتحقيق انضباط العاملين والتأكد من تنفيذ خطط النشاط بالمراكز وكذلك متابعة ما تشمله الهيئات الشبابية من منشآت.

وأكد الديب، أنه تم تغير الصورة الذهنية لمراكز الشباب ، وتحويلها لمراكز مجتمعية تقدم خدمات للأسر المصرية ، وتقديم خدمات لذوي الهمم من خلالها ، وتوفير الدوريات الرياضية لذوي الهمم، كما أن مراكز الشباب أصبح لها دور مجتمعي كبير للأسرة لمصرية ، والمظلة للأسرة المصرية على مستوى الجمهورية .

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