اليوم.. الأهلي يتحدى الغيابات أمام سيمبا في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة صعبة وقوية أمام سيمبا التنزاني في الثامنة مساء اليوم الجمعة على الملعب الوطني (مكابا) في العاصمة التنزانية دار السلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يدخل الأهلي مواجهة سيمبا وسط ظروف صعبة واضطرارية بعد سلسلة الإصابات التي ضربت صفوف الفريق وكان آخرها نجم الفريق إمام عاشور الذي تعرض لخلع في الكتف خلال معسكر المنتخب الوطني وتأكد غيابه لمدة شهرين إلى جانب غياب ياسر إبراهيم ومحمد الشناوي وأليو ديانج.

يسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب لتسهيل مهمة الفريق في العودة ووضع قدم في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في حملة الدفاع عن اللقب والتأكيد على زعامة القارة السمراء.

ورغم الظروف التي يعاني منها الفريق وغياب عدد من العناصر الأساسية إلا أن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر لديه ثقة في تحقيق نتيجة إيجابية متسلحا بخيرات وإمكانيات لاعبي الأهلي وقدرتهم على حسم المواجهة في الذهاب ووضع قدم في نصف النهائي.

ويخوض فريق الأهلي لقاء سيمبا التنزاني بدوافع كبيرة لتحقيق الهدف وهو العودة بنتيجة إيجابية ووسط حالة من التركيز والحماس والمنافسة بين جميع اللاعبين الذين تواجدوا مع بعثة الأهلي التي وصلت تنزانيا يوم الأربعاء الماضي.

وطالب كولر لاعبي الأهلي بالتركيز وبذل مزيد من الجهد في مباراة اليوم لتحقيق نتيجة إيجابية وعدم منح الفريق المنافس فرصة لفرض السيطرة على مجريات اللعب وتشكيل خطورة على مرمى مصطفى شوبير.

كما عقد مارسيل كولر أكثر من جلسة مع مدافعي الفريق رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم طلب منهما فرض رقابة لصيقة على مفاتيح لعب فريق سيمبا وعدم التباطؤ في تمرير الكرة وكذلك التمركز الجيد في الكرات العرضية.

وتحدث المدير الفني مع لاعبي الوسط بعدم ترك مساحات للاعبي سيمبا خاصة أن الفريق المنافس يجيد استغلال الهجمات المرتدة ويسجل منها أهدافا دائما وهو الأمر الذي يقلق لاعبي الأهلي والجهاز الفني.

ومن المنتظر أن يدخل الأهلي مواجهة سيمبا بتشكيل مكون من، مصطفى شوبير في حراسة المرمى وعلى معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني في خط الدفاع، ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية في خط الوسط وثلاثي الهجوم رضا سليم وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

ويحتفظ مارسيل كولر بأوراق رابحة على دكة البدلاء أبرزهم محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وكريم فؤاد والعائد من جديد للقائمة أحمد عبد القادر بعد غياب طويل لأسباب فنية.

تاريخيا سبق أن واجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في 8 مباريات بمختلف البطولات الأفريقية شهدت تفوق الأهلي في 3 مواجهات وحقق سيمبا الفوز في 3 مباريات أيضا وحسم التعادل نتيجة مواجهتين.

وتمكن المارد الأحمر من تسجيل 12 هدفا في مرمى نادي سيمبا واستقبلت شباكه 7 أهداف من الفريق التنزاني.

وكان أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين من نصيب المارد الأحمر، حيث تمكن النادي الٱهلي من دك شباك نادي سيمبا بخماسية مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع بينهما في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019.