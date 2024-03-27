بالصور.. "هامبورغ" تصل إلى بو رسعيد وعلى متنها 364 سائحًا

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، عن استقبال ميناء بور سعيد السياحي السفينة السياحية HAMBURG هامبورغ القادمة من ميناء العقبة وعلى متنها 364 سائحًا من جنسيات مختلفة، ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد، ومن المقرر أن يصعد على متن السفينة 79 سائحًا قادمًا من مدينة السويس.

وتنظم رحلات داخلية للسائحين للتعرف على معالم مدينة بورسعيد والسير فى شوارعها، يعقبها مغادرة السفينة الميناء لاستكمال رحلتها البحرية إلى قبرص.

يشار إلى أن هذه السفينة السياحية جرى بناؤها عام 1997 في ألمانيا ويسمح جسمها الصغير نسبيا بعبور البحيرات العظمى فى أمريكا الشمالية وتبلغ سرعتها 16 عقدة، وتتكون من 6 طوابق تتسع لأكثر من 420 راكبا و170من طاقم البحارة وبها أماكن للترفيه نادي رياضي ومسبح.

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