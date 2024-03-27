الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن ذروة ارتفاع درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، خلال فترة النهار والليل، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية، لتكون أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي 7 درجات.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “مصر الأولى”، أن درجات الحرارة تنخفض مع غياب أشعة الشمس وخلال فترات الليل المتأخر، ولكن الصغرى بدأت بالارتفاع أيضا وتصل إلى 19 درجة، لتكون الأجواء مائلة للبرودة، في الصباح الباكر والليل المتأخر والأماكن التي لها ظهير صحراوي بشكل كبير.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الخميس يشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ومع يوم الجمعة يحدث انكسار لحدة الحرارة، ولكنها تظل أعلى من المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام، لافتة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى وجود بعض الأتربة العالقة فى سماء القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ومحافظات شمال الصعيد مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، إضافة إلى نشاط الرياح فى غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة، ناصحة بارتداء الكمامات لمرضى الحساسية.