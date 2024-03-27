المتحدث باسم حركة فتح لـ«البوابة نيوز»: «وحدة الوطن وإعمار غزة» على رأس أولويات الحكومة الفلسطينية

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة "فتح" إن أولويات الحكومة الفلسطينية تتمثل في حفظ وحدة الوطن الجغرافي الفلسطيني، والعمل على حماية مكانة قطاع غزة كجزء لا يمكن فصله عن الوطن، مؤكدًا على رفض أي احتلال أو اقتطاع لأي جزء من ترابنا الوطني."

وأضاف المتحدث أن أحد أهم أولويات الحكومة هي "إعادة إعمار قطاع غزة المنكوب وتعزيز حالة الاقتصاد الذي تضرر بشكل كبير جراء العدوان الإسرائيلي الأخير."

وأشار المتحدث إلى أهمية "ترميم وتوحيد المؤسسات الفلسطينية، واستكمال برنامج الإصلاح والتطوير الذي بدأته حكومة تسيير الأعمال، مع التأكيد على ضرورة اعتماد القانون وضمان الحريات لجميع المواطنين."

وشدد المتحدث على أهمية "خلق مناخ يسمح بإجراء انتخابات شاملة تشمل القدس كجزء لا يتجزأ من العملية الديمقراطية، والتي تعتبر خطوة أساسية نحو تحقيق طموحات شعبنا وبناء دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس."

وأكد المتحدث على تمسك الحكومة الفلسطينية بدعم الشعب الفلسطيني وتحقيق آماله في الحرية والكرامة وإقامة دولته المستقلة على أرضه ووفق الشرعية الدولية.