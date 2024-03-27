المتحدث باسم حركة فتح لـ«البوابة نيوز»: موقف مصر ثابت وراسخ تجاه القضية الفلسطينية

أكد عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة "فتح"، أن مصر تقف تاريخيًا إلى جانب الحق الفلسطيني، وتعتبر القضية الفلسطينية قضية مصر والعروبة، وتحمل على عاتقها هذه المسؤولية الكبيرة."

وأضاف قائلًا: "لم تتخل مصر يومًا عن دورها المساند والداعم لحقوق شعبنا الفلسطيني، ودأبت على النضال إلى جانب الموقف الفلسطيني الثابت نحو تحقيق حرية شعبنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس.

وأشار "دولة" إلى أن مصر تتبنى الموقف الفلسطيني بكل تصميم وتسعى بكل جهدها لوقف العدوان الإسرائيلي الذي يطال شعبنا في غزة.

وأضاف، أن مصر لم تدخر جهدًا في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع عبر معبر رفح الذي بقي مفتوحًا للمساعدات الإنسانية رغم عراقيل الاحتلال.

وأوضح أن مصر فتحت مشافيها لعلاج جرحى العدوان الإسرائيلي، واستخدمت كل الوسائل الممكنة لإغاثة المنكوبين ودعم الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة.

و شدد على أن مصر هي أساس الموقف العربي الساعي إلى وقف العدوان وإنهاء الاحتلال، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة، واعتراف العالم بعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.