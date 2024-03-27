طائرة الزمالك يتأهل لنصف نهائي الكأس

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، وذلك بعد فوزه على الطيران بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على صالة اتحاد الشرطة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:25 - 21

، 25 - 23، 25 - 18.

ومن المقرر، أن يلتقي "طائرة الزمالك" في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر مع الفائز من مواجهة طلائع الجيش وسبورتنج.

ويضم الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" كل من: سيدني لوتشيانو بابكي مديرًا فنيًا، أشرف أبو الحسن مدربًا عامًا، ومحمد عبدالمنعم مدربًا، ومحمد علي مدربًا، وأحمد سعودي طبيبًا.