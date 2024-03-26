اقرأ غدًا في "البوابة".. إسرائيل تتحدى العالم.. الصهاينة يواصلون عدوانهم على غزة رغم قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 27 مارس 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

إسرائيل تتحدى العالم.. الصهاينة يواصلون عدوانهم على غزة رغم قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار

سحب فريق التفاوض الإسرائيلي من قطر

مقررة الأمم المتحدة: تل أبيب ترتكب أعمال إبادة جماعية في غزة

بوتين: هجوم موسكو نفذه "إسلاميون متطرفون" وحاولوا الفرار إلى أوكرانيا

مسئول أمني: إرهابيان متورطان في هجوم موسكو سافرا بحرية بين روسيا وتركيا

كييف تتلقى 880 مليون دولار من صندوق النقد الدولي

9 أشخاص ضحايا غارات أمريكية على شرقي سوريا

7 جنود لقوا حتفهم في انفجار لغم ببحيرة تشاد

130 مدرسة تعرضت لتهديدات في فرنسا

زلزال سياسي.. الفائز في الانتخابات الرئاسية السنغالية: نتطلع للمصالحة وإعادة بناء المؤسسات ومحاربة الفساد

بعثة الأهلي تطير إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا

5 صينيين وسائقهم ضحايا تفجير انتحاري بباكستان

رفعت السعيد يكتب: كتاب "النسائيات" صورة صادقة وواضحة لأحوال مصر في عام ١٩١٠

وائل الفشني لـ "البوابة": تتر الحشاشين الأصعب والأفضل لي