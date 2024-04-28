المصري يهزم الداخلية بهدف ويطارد بيراميز على صدارة الدوري

الأحد 28/أبريل/2024 - 06:50 م

حقق فريق الاول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، فوزا مثيرا على نظيره الداخلية بهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب برج العرب، في الجولة الـ20 من الدوري الممتاز.

أحرز اللاعب معتز زدام هدف فوز المصري البورسعيدي، في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليخطف أغلى 3 نقاط للمصري في المنافسة على صدارة الدوري.

بهذه النتيجة رفع المصري البورسعيدي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز بينما تجمد رصيد الداخلية عند 11 نقطة .