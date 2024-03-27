داعش خراسان.. هجوم موسكو تطور نوعي فى هجمات التنظيم المتطرف

أكد مسئول فى وزارة الخارجية لإذاعة صوت أمريكا أن الولايات المتحدة جمعت معلومات استخباراتية تشير إلى أن تنظيم "داعش" فى خراسان كان يخطط لهجوم "وشيك" فى العاصمة الروسية، مما أدى إلى تحذير فى وقت سابق من هذا الشهر من السفارة الأمريكية فى موسكو.

وقال المسئول إن المخابرات الأمريكية تشير إلى أن الهجوم المميت الذى وقع يوم الجمعة ٢٢ مارس الجارى كان نتيجة لتلك المؤامرة.

حتى الآن، جاءت ادعاءات المسئولية عن هجوم موسكو من وكالات أنباء تنظيم داعش أو من منافذ إعلامية أساسية أخرى للتنظيم، حيث ذكر أحد البيانات أن الهجوم نفذته شبكة تابعة لتنظيم داعش فى روسيا نفسها.

لكن المسئولين الأمريكيين والغربيين حذروا مرارًا وتكرارًا من نية تنظيم داعش فى خراسان تنفيذ ضربات خارج حدود أفغانستان.

وكان قد حذر وزير الأمن الداخلى الأمريكى أليخاندرو مايوركاس فى أكتوبر الماضي، مستخدما اختصارا آخر للجماعة، من أن "داعش- خراسان لا يزال يحمل نية القيام بعمليات خارجية ويحتفظ بإصدارات إعلامية باللغة الإنجليزية تهدف إلى عولمة المظالم المحلية للجماعة بين الجماهير الغربية".

وفى مايو الماضي، أخبر مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المشرعين الأمريكيين أن تنظيم داعش فى خراسان "لا يزال عازمًا على التطلع إلى شن هجمات خارجية"، فى حين حذر مسئولون استخباراتيون آخرون من أن مثل هذه الهجمات قد تحدث فى غضون عام.

كما ألقى المسئولون الأمريكيون باللوم على تنظيم داعش فى خراسان فى تنفيذ الهجوم الإرهابى المميت فى كرمان، إيران، فى يناير الماضي. وشمل ذلك الهجوم تفجيرين مزدوجين أسفرا عن مقتل ما يقرب من ١٠٠ شخص.

وقال مايكل سميث، محلل الإرهاب المتخصص فى عمليات التأثير الجهادي: "بغض النظر عما إذا كان فرع داعش فى أفغانستان مسئولًا عن تنسيق هذا الهجوم، فإن الهجوم يظهر أن داعش لا يزال يمثل تهديدًا عالميًا قويًا".

وقال سميث لإذاعة صوت أمريكا: "يدل هذا أيضًا على عدم وجود استثمارات كافية فى الجهود الرامية إلى حرمان المجموعة من قدرات تنظيم وحشد الهجمات التى توقع أعدادًا كبيرة من الضحايا، بما فى ذلك تلك التى يرتكبها مؤيدون لم يخضعوا لتدريب إرهابى رسمي".

داعش خراسان

ولاية خراسان التابعة لتنظيم الدولة "داعش" والتى اختصارها (ISKP) هى فرع إقليمى لتنظيم الدولة الإسلامية، سُميت على اسم المحافظة التى ينشطون فيها بشكل كبير. بعد هزيمة "داعش" فى عام ٢٠١٩ فى سوريا، اختفى ما تبقى من تنظيم الدولة "داعش" بشكل رئيسى فى منطقة سوريا والعراق، لكن لا يزال لديه بعض المعاقل فى مناطق أخرى. يشكل تنظيم داعش فى ولاية خراسان حاليًا واحدًا من التهديدات الأمنية العابرة للحدود الأكثر إلحاحًا. وبينما تعمل الجماعة من مقاطعة أفغانية لا تخضع لرقابة أجهزة أمنية خارجية، يبدو أن المجموعة تجد نفسها فى وضع مماثل لأفغانستان قبل ١١ سبتمبر.

تم تشكيل تنظيم ولاية خراسان فى عام ٢٠١٤ كمجموعة من المنشقين عن الجماعات بما فى ذلك تنظيم القاعدة وحركة طالبان ومقاتلى طالبان السابقين من أفغانستان وباكستان. وفى يناير ٢٠١٥، أعلن تنظيم الدولة "داعش" المركزى توسعه الرسمى إلى محافظة خراسان. وتشير التقديرات إلى أن عدد أعضاء ISKP يتراوح بين ٤٠٠٠ إلى ٦٠٠٠ عضو. وليس من الواضح من يقود تنظيم ولاية خراسان، حيث قُتل زعيمهم السابق سناء الله غفارى فى عام ٢٠٢٣ على يد حركة طالبان. تم وصف الروابط بين أعضاء تنظيم الدولة "داعش" فى ولاية خراسان والجماعات الأخرى مثل القاعدة وحركة طالبان الباكستانية بأنها " ضبابية".

أماكن نشطة

ينطبق اسم خراسان على منطقة قديمة تقع فى العصر الحديث فى إيران وأفغانستان وباكستان. وعلى عكس ما يوحى اسمه بأن تنظيم ولاية خراسان ينشط فقط فى منطقة خراسان، فإنه يلتزم بعقيدة داعش العامة حيث يكون الهدف هو إقامة خلافة عابرة للحدود الوطنية.

تهديدات

يعد تنظيم داعش فى ولاية خراسان أكثر الجماعات الإرهابية نشاطًا فى أفغانستان منذ عام ٢٠٢١، وفى عام ٢٠٢٢، كانت الجماعة مسئولة عن ثالث أكبر عدد من الوفيات فى جميع أنحاء العالم بعد داعش وحركة الشباب. اكتسب تنظيم ولاية خراسان اهتمامًا دوليًا أكبر بكثير بعد الهجوم على مطار كابول أثناء عمليات الإخلاء فى أفغانستان، مما أسفر عن مقتل ١٧٠ مدنيًا أفغانيًا و١٣ جنديًا أمريكيًا. اعتاد المدنيون والأهداف العسكرية أن يكونوا الهدف الرئيسى فى عام ٢٠٢١، ولكن فى عام ٢٠٢٢ تحول تنظيم ولاية خراسان إلى استهداف حركة طالبان بشكل أساسي، حيث كان ما يقرب من ٧٥ بالمائة من هجماته ضد القيادة الأفغانية الجديدة. يعتمد الصراع بين طالبان وولاية خراسان بشكل أساسى على النزاعات الإقليمية وتطبيق طالبان للشريعة الإسلامية، حيث يريد تنظيم ولاية خراسان نسخة أكثر صرامة من الشريعة. وبدأت الجماعة أيضًا فى تنفيذ عمليات خارجية، وأعلنت مسئوليتها عن الهجمات القاتلة فى باكستان وإيران. ردًا على حرق القرآن الكريم فى هولندا والسويد، قام تنظيم داعش فى ولاية خراسان أيضًا بتحديد هذه الدول علنًا كأهداف محتملة فى المستقبل.

تحديات

مع استمرار طالبان فى تقليص حجم قطاعها الأمني، يمكن أن ينمو تنظيم ولاية خراسان بشكل كبير. أحد أكبر التحديات فى مواجهة تنظيم الدولة "داعش" فى ولاية خراسان فى أفغانستان هو الافتقار إلى مراقبة الجماعات، حيث إن قدرتها غالبًا ما تكون موضع خلاف. يجد تنظيم ولاية خراسان نفسه فى أفغانستان حيث الوضع الأمنى الداخلى يشبه أفغانستان قبل ١١ سبتمبر. وبالتالى فإن تنظيم ولاية خراسان لديه منصة لمواصلة التحول إلى تهديد عابر للحدود الوطنية.