اشتعال النيران في "ميني باص" على الطريق الزراعي بالقليوبية

شهد الطريق الزراعي "بنها - المنصورة"، بمنطقة جمجرة الجديدة بمحافظة القليوبية، حادث احتراق ميني باص، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق دون إصابات، وتحرر محضرا بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد اشتعال حريق "ميني باص" بالطريق الزراعي "بنها - المنصورة"، بمنطقة جمجرة الجديدة في محافظة القليوبية، حيث انتقل على الفور سيارات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء وتمكنوا من إخماد الحريق من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات والبدء في عمليات تبريد، وتبين من المعاينة الأولية أن النيران التهمت الأتوبيس بالكامل، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.

احتراق ميني باص

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