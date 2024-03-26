محافظ أسوان يتابع نسب ومعدلات تنفيذ 27 مشروعا تنمويا بمركز نصر النوبة

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بمواصلة الجولات الميدانية لتفقد نسب ومعدلات التنفيذ بعدد 27 مشروع بقرية عنيبة بمركز نصر النوبة لخدمة 22 ألف من الأهالى والمواطنين موزعين على 5 قرى فرعية وتابع وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “ التطوير الشامل للريف المصرى..حياة كريمة”.

وشدد المحافظ على تكثيف الجهود وزيادة فرق العمل من أجل رفع معدلات الإنجاز وتلافى جميع الملاحظات والمشكلات أولاً بأول وضمان الانتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة وتشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية.

ومن جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان تم تفقد عدد 14 مشروعا تم الانتهاء منها بقرية عنيبة بنسبة 100% وبدأ تشغيلها تجريباً وتضم مشروع إنشاء محطة المياه والتى ساهمت فى دعم مياه الشرب وزيادة تدفقاتها لتغذية قرى عنيبة وأرمنا وخريت 1 و 2 بالشكل المطلوب ، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى ونقطة الشرطة ووحدة طب الأسرة ومكتب البريد ، بجانب مشروعات إنشاء عدد من مدارس التعليم الأساسى والابتدائي، وأيضاً تطوير ورفع كفاءة عدد من مراكز الشباب ، فضلاً عن مشروع إحلال وتجديد شبكات وخطوط مياه الشرب .

وقد أوضح السكرتير العام المساعد بأن الجولة الميدانية شملت أيضاً تفقد مشروع إنشاء العمارات السكنية ضمن ( سكن كريم ) بإجمالى ٣ عمارات حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية فيها ١٠٠% .

ولفت إلى أنه تم التشديد على الالتزام تعليمات محافظ أسوان بضرورة وضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الإنشاء بمواقع العمل ، مع الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الانتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

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