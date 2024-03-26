عقب احتكاك قطارين .. نقل سائق لمستشفى قويسنا العام

نقلت سيارات الإسعاف بمحافظة المنوفية اليوم سائق قطار بمحطة قطارات قويسنا، إلى المستشفى وذلك عقب احتكاك قطار بمؤخرة قطار آخر على محطة قويسنا مما أسفر عن إصابة سائق أحد القطارات بحالة إعياء نقل على أثرها لمستشفى قويسنا.

جاء ذلك أثناء وقوف القطار في المحطة حيث حدثت نوع من الهلع بين ركاب القطار، وانتقلت قوات الشرطة للتحقيق في واقعة احتكاك قطار بمؤخرة قطار اخر علي محطة قطارات قويسنا.

وتم تسيير حركة القطارات واستكمل أحد القطارين طريقه علي خط القاهرة الإسكندرية دون إصابات بين الركاب أو حدوث تلفيات، فيما تم تغيير سائق القطار الثاني لاستكمال طريقه أيضا.

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