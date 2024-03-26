وفاة الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم

الثلاثاء 26/مارس/2024 - 10:56 ص

توفي اليوم الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني.

وتولى الدكتور محمد مجاهد أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة، منصب نائب لوزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني في 2018، في عهد الوزير السابق الدكتور طارق شوقي.

وعمل مجاهد أستاذا بقسم التصميم الميكانيكي بكلية الهندسة جامعة القاهرة منذ عام 1990، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية عام 1990، وجائزة التفوق في العلوم الهندسية عام 2000، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة عام 2016.

وشهد التعليم الفني تطورا هائلا خلال السنوات الماضية، من حيث ادخال مهارات جديدة وافتتاح مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذا تطوير المناهج.

وبحسب مقربين ستقام الجنازة غدا الأربعاء بمسجد الحصري بـ6 أكتوبر عقب صلاة الظهر.