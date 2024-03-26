وزير الخارجية الإسباني: الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو لا يستعدان لأي حرب

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومدريد لا يستعدون لحرب افتراضية.

وأضاف وزير الخارجية الإسباني أن: "لا الاتحاد الأوروبي ولا حلف شمال الأطلسي، ولا إسبانيا والحكومة الإسبانية بالطبع، يستعدان لأي حرب، لأنه لا الاتحاد الأوروبي، ولا حلف شمال الأطلسي، ولا أي من التحالفات التي تنتمي إليها إسبانيا هي تحالفات هجومية"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وأكد ألباريز أيضًا أن السلطات الإسبانية لا تخطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا.

وفي اليوم السابق، أفيد أن ألمانيا بدأت في تطوير خطة دفاعية جديدة تتضمن ردع عدو محتمل.

قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، إن دول الناتو الأوروبية وكندا زادت الإنفاق العسكري بمقدار 600 مليار دولار.

وأعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا باربوك عن رأي مفاده أنه من الضروري إنشاء تحالف دفاعي واحد داخل الاتحاد الأوروبي.