بالفيديو.. ظهور أضواء الشفق القطبي مع استمرار ثوران بركان بلدة غريندافيك الأيسلندية

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لاستمرار ثوران بركان بلدة غريندافيك الأيسلندية، ولكن بدرجة أقل مما حدث في الشهرين الماضيين.

ويظهر الفيديو، لحظات من ثوران البركان وظهور أضواء الشفق القطبي الشمالي من ورائه، فيما توقع مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي حدوث توازن بين إمدادات الصهارة العميقة وتدفق الحمم البركانية التي يتواصل ثوران البركان ولكن مع حدة أقل.

يذكر أنه تم إجلاء سكان غريندافيك البالغ عددهم حوالي 3800 شخص في نوفمبر الماضي بعد سلسلة من الزلازل التي أحدثت شقوقًا كبيرة في الأرض بين المدينة وسيلينغارفيل، وهو جبل صغير في الشمال، وتم إجلاؤهم مرة أخرى في يناير الماضي، في الليلة التي سبقت انطلاق الثوران الأخير.