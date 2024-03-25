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الإثنين 25 مارس 2024
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تليفزيون البوابة

«أوبر كان عايز يخطفني».. تفاصيل جديدة في قضية فتاة الشروق حبيبة الشماع| شاهد

حبيبة الشماع
حبيبة الشماع
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أحالت النيابة العامة المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع لمحكمة الجنايات بتهمة الشروع في خطفها بالإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر، وقيادته مركبة تحت تأثير  المخدر.

وثبت شهادة أول من حاول إسعاف الفتاة بعد أن ألقت بنفسها من السيارة وقالت الفتاة نصًا: «أوبر كان عايز يخطفني»، فيما قال الممثل القانوني لـ أوبر: «المتهم أغلق حسابه عبر التطبيق لكثرة الشكاوى ضده، وأنشأ المتهم حسابًا آخرًا برقم قومي آخر واستطاع إعادة استخدام التطبيق.  
 

وطالعت النيابة الشكاوى المقدمة ضد المتهم، وتبينت في شكوى لسيدة «أنه تحرش بها جسديًا»، وكشفت التحقيقات تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وثبت بتحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه وأثبته تقرير الطب الشرعي. 


 


 

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