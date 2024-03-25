فايز بن جريس: نجاح مسلسل "طارق ونوف" يرجع لفكرته غير المسبوقة

نجاح لافت حققه المسلسل الكوميدي الخليجي "طارق ونوف" الذي يقوم ببطولته فايز بن جريس وآيدا قصي، ويعرض على قناة "روتانا خليجيه" ضمن مسلسلات موسم دراما رمضان 2024.

ويقول فايز بن جريس في تصريحات صحفية له اليوم انه سعيد بالنجاح الذي حققه العمل حتى الآن، مشيرا أن ردود الافعال على المسلسل إيجابية جدا، ولمس صداها عن طريق السوشيال ميديا والجمهور الذي يلتقيه.

و يعتبر مسلسل "طارق و نوف" مسلسل اجتماعي لايت كوميدي، إذ دخل موضوع ال Ai (الذكاء الاصطناعي) للمجتمع بشكل جديد، و هذا العمل من الأعمال "الذكيه" ذات الشكل الحديث للدراما، و يتواكب مع التطور التكنولوجي و الترفيه الذي يحدث في الوقت الحالي.

و أردف أن العمل يطرح أفكار جديدة على الدراما السعودية بشكل خاص والخليجية بشكل عام، وينقل التطور الحادث في شتى مناحي الحياة بشكل عام والفنون تحديدا.

المسلسل قصة وسيناريو وحوار أحمد سرور، وإخراج محمود الدوايمة، ومدير التصوير محمد فوزي، و لاين بروديوسر شادي الخزوز، ومن بطولة فايز بن جريس وآيدا قصي، و يشاركهما البطولة سناء بكر يونس، رانا الشافعي، وجنات رهبيني، شعيفان العتيبي، وحنين السليماني

الجدير بالذكر أن فايز بن جريس، لديه مجموعة من الأعمال التي لاقت نجاح كبير، ومن أبرزها "رشاش"، "اختطاف"، "تمزق"، "صعود السحره"، "منهو ولدنا" بأجزاءه، و"دكة العبيد" بأجزاءه، وينتظر عرض "بيت العنكبوت" قريبا.