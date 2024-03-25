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الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

جامعة الفيوم: افتتاح معرض "إيقاعات خطية في المشغولات النسجية" بكلية التربية النوعية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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تحت رعاية الدكتور  ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، افتتح  الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض "إيقاعات خطية في المشغولات النسجية" للدكتورة عتاب نبيل سيد مدرس النسجيات اليدوية بقسم التربية الفنية.

وأكدالدكتور عاصم العيسوي حرصه الدائم على حضور المعارض الفنية بكلية التربية النوعية لما شهده من أعمالاً فنية مميزة تحمل في موضوعاتها جوانب من الرقي والذوق الفني والإبداع، فضلاً عن أهمية الفنون كقيمة ثقافية.

وأوضحت د. عتاب نبيل سيد مدرس النسجيات اليدوية ومنفذة المعرض أن المعرض ضم ١١ قطعة فنية من المشغولات النسجية التي تم توظيفها في تناغم بالتقنيات النسجية المختلفة السادة والوبرية باستخدام خيوط الصوف والقطن والخرز والألوان، للربط بين العناصر لتحقيق قيمة خطية وملمسية ولونية متناسقه ومعبرة عن المعنى الفني للتصميم.

التربية النوعية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع كلية التربية النوعية