فرقة عين حلوان تقدم "دوار بحر" على مسرح قصر ثقافة روض الفرج

شهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج العرض المسرحي "دوار بحر"، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة بمحافظة القاهرة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

تدور أحداث العرض بإحدى قرى صعيد مصر خلال فترة الستينيات، ويناقش عدة قضايا مجتمعية كانتشار الثأر و الصراع على السلطة.

أشار المخرج محمد مصطفى أنه تم تقديم العرض بشكل مختلف، من خلال إعداد ديكور لمبنى مكون من ثلاثة طوابق، كل طابق مقسم إلى ثلاثة أجزاء، بحيث يمثل الشكل النهائي لعبة "السلم والثعبان" التي يتصارع فيها الجميع من أجل الفوز.

وأضاف أنه تم استخدام تكنيك الشاشة المقسمة كما هو في السينما، حيث يمكن للمشاهد التنقل بعينه خلال التسعة مربعات الممثلة للأماكن التي تدور فيها الأحداث، لكي يتمكن من مشاهدة أكثر من مشهد في الوقت نفسه على خشبة المسرح.

"دوار بحر" لفرقة قصر ثقافة عين حلوان المسرحية، تأليف محمد علي إبراهيم، تصميم ديكور وملابس رامي عاطف، موسيقى محمد قابيل، إضاءة إبراهيم حسن، ماكياج مي شاهين، أداء تمثيلي: محمد نصر، سهر النوري، إسراء الجمل، أحمد دعبس، عمر محمود، مراد محمد، أحمد صبري، مي شاهين، ماهينور طارق، مآب جاسور، محمد شبايك، مصطفى عبد الله، شهد أحمد، محمد مصطفى، محمد عماد، خالد جادو، إسلام فودة، عمر محمد، يوسف علي، سيف المصري، سفيان المصري، يوسف بهيج، ناصر حسن، عادل سعيد.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وينفذ بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة برئاسة شاهيناز عطية، ويستمر عرضه بالمجان اليوم الثلاثاء في تمام الثامنة مساءً.