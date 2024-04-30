صلاح مغاوري: العلاقات بين مصر والكويت لها جذور تضرب بعمقها في التاريخ

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، إنَّ العلاقات المصرية الكويتية هي علاقات لها جذور ضاربة في عمق تاريخ البلدين والذي يرجع لعقود طويلة، فمصر من اوائل الدول التي ساهمت واعترفت باستقلال الكويت في عام 1961 كما ساهمت مع الشقاء العرب في معركة تحرير الكويت عند تعرضها للغزو عام 1990.

وتابع «مغاوري»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ التبادل التجاري بين مصر والكويت بلغ نحو 3 مليارات دولار فيما تجاوز حجم استثمارات الكويت في مصر 15 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار للاستثمارات المصرية هناك.

وأكد أن دولة الكويت هي أكبر ثالث شريك تجاري عربي لمصر بعد الإمارات والسعودية كما تحتل المرتبة الخامسة بين أكبر المستثمرين في مصر والكويت شاركت في حرب تحرير سيناء عام 1973 بثلث قواتها العسكرية بلواء اليرموك الذي ساهم مع القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر المجيدة.