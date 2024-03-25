هجمات موسكو الإرهابية ضربة قوية لبوتين في بداية ولايته الخامسة

هزت روسيا واحدة من أسوأ الهجمات الإرهابية في تاريخها، حيث أسفر هجوم على مجمع كروكوس سيتي هال في ضواحي موسكو عن مقتل 152 شخصًا وإصابة العشرات، واعتقال 11 شخصًا متورطين في تنفيذه، وذلك بعد أسبوع من فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بولاية رئاسية خامسة، يأتي ذلك وسط مخاوف من وقوع المزيد من الهجمات، تم تشديد الإجراءات الأمنية في مراكز النقل الرئيسية في جميع أنحاء روسيا، وتم تأجيل الحفلات العامة والأحداث الرياضية.

كما تم اليوم الإبلاغ عن وجود قنبلتين، إحداهما على متن طائرة في مطار شيريميتيفو بموسكو، ما تسبب في تأخير رحلة من موسكو إلى يريفان، وإلقاء القبض على المسافرة التي أبلغت عن وجود قنبلة في حقيبتها، وفي سان بطرسبرج، أخلى الأمن الروسي مركزًا تجاريًا بعد بلاغ عن وجود قنبلة.

الهجمات الإرهابية وحالة الهلع التي أصابت الداخل الروسي، تعد ضربة قوية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي لم يهنأ باكتساحه الانتخابات الرئاسية، إذ إن هذا ليس الاستقرار والأمن الذي صوت من أجله الروس لصالح رئيسهم.