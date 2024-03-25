الخارجية الروسية: نتعاون بشكل وثيق مع طاجيكستان بشأن اعتقال متهمين في هجوم "كروكوس"

أعلن مصدر بوزارة الخارجية الروسية، أن بلاده تتعاون حاليا بشكل وثيق مع الأجهزة الأمنية في طاجيكستان بشأن اعتقال مواطنين طاجيكيين في قضية العمل الإرهابي في "كروكوس".

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الاثنين عن المصدر قوله" نتعاون حاليا بشكل وثيق مع جميع الأجهزة الأمنية بما فيها في طاجيكستان بشأن العمل الإرهابي في مجمع "كروكوس"، ونتلقى الدعم والمساندة وتقديم المساعدة للمحققين".

وأضاف: "أن طاجيكستان تقدم المساعدة لسلطات التحقيق الروسية في قضية الهجوم الإرهابي".

وتابع:" أن الجهود لتحسين الضوابط على تدفقات المهاجرين لروسيا قد تتسارع بعد الهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي هول، أن تدفق المهاجرين موضوع منفصل عن الإرهاب، وقد تم تناوله بشكل منهجي من خلال الهياكل الحكومية في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الأمر هنا يتعلق بجعل هذه العملية أكثر تنظيمًا وزيادة السيطرة على امتثال الزوار لتشريعات الهجرة لدينا..ستؤثر مأساة "كروكوس" على العمل المتعلق بتحسين الضوابط على تدفقات المهاجرين إلى روسيا بهدف تسريعه.

وكان أربعة أشخاص قد اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" بضواحي العاصمة الروسية موسكو يوم الجمعة وأطلقوا النار من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة، وأعلنت لجنة التحقيق الروسية ارتفاع عدد القتلى إلى 137 قتيلا، وعدد المصابين إلى 180 شخصا.