في عيد ميلاده.. الفنان حسين الشريف أشهر ضابط بالسينما المصرية

يحتفل بعيد ميلاد الفنان حسين شريف اليوم الاثنين، حيث أنه من مواليد 25 مارس 1956، وتميز بدور أشهر ضابط في السينما المصرية، فهو ممثل مصري، حصل على درجة الليسانس في الحقوق، كانت أول مسيرته الفنية في حقبة السبعينيات، حيث بدأ عام 1977، من أهم أعماله «دموع في عيون وقحة»، وفيلم «سواق الأتوبيس».

وعن أهم أعماله الفنية " أفلامه «العفاريت» مع مديحة كامل، «أقوى الرجال» مع نور الشريف، و«لعبة الانتقام» مع بوسي، وفي التليفزيون قدم «رأفت الهجان» الجزء الأول، «عفريت القرش»، «وكالة عطية»، حسين الشريف 256 عملا في السينما والتليفزيون، وغيرها من الأعمال.

وعن آخر أعمال حسين الشريف

قدم الفنان حسين الشريف أعماله فنية كانت آخرها في عام 2012 والذي يحمل اسم «ربيع الغضب»، وبدأت أحداث المسلسل في يوم 6 أبريل عام 2008، وانتهت بقيام ثورة يناير، حيث يتعرض المسلسل لأحداث مثيرة من قضايا الفساد التي ظهرت بكثرة في المجتمع خلال الفترة الأخيرة من حكم محمد حسني مبارك، وأدت إلى قيام الثورة، مع إظهار السلبيات التي ظهرت بالمجتمع في تلك الفترة، وهو من تأليف مجدي صابر، وإخراج محمد فاضل.