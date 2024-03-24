صلاح الشرنوبي: وفاة ذكرى كان "صاعقة" وصوتها لا يعوض

أكد الموسيقار صلاح الشرنوبي، أنه لحن العديد من الأغاني للمغنية ذكرى، وهي من أفضل الأصوات ولا تعوض ولا يمكن أن يحل شخص محل شخص اخر، مشددًا على أنه كان مع أحد أصدقاءه في سهره وعرف من التلفزيون بوفاتها، مضيفًا: "صعقت ولم أشعر بنفسي ودخلت في نوبة من البكاء".

وأضاف صلاح الشرنوبي، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفنانة ذكرى لها مكانة مميزة لديه وهي شخصية عظيمة، وبعد وفاتها لم يكن قادر على التواصل مع أحد، ولكنه تواصل مع هاني مهنا لأنه كان قريب منها جدًا في هذا التوقيت.

وأشار إلى أنه، ذهب إلى شقتها في شارع جامعة الدول العربية، وكان في حالة سيئة جدًا، ولمدة سنين كان يغني أغانيها ويشعر بالحزن ويبكي، وأوضح أن أخر أغنية لحنها لذكرى "بحلم بلقاك"، مشددًا على أن في أول ذكرى لرحيل ذكرى تم الطلب منه ان يغني أغنية لها على مسرح قرطاج.