جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر: نحرص على قياس الفهم والتفكير من خلال امتحانات "الميدتيرم"

أكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، أهمية امتحانات "الميدتيرم" في قياس فهم الطلاب وتفكيرهم، حيث تهدف إلى تقييم مدى قدرتهم على تحصيل وفهم المواد الدراسية التي تمت دراستها منذ بداية العام الدراسي.

وانطلقت امتحانات "الميدتيرم" للعام الجامعي 2023-2024، اليوم الأحد، بكليتي تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وذلك وفقًا لجداول كل كلية وبما يتناسب مع طبيعة الدراسة بها.

أوضح زين الدينرئيس الجامعة أن الاستعدادت لعقد الامتحانات تضمنت، تجهيز القاعات والمعامل اللازمة، واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن توفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة جميع سُبل الراحة والأمان للطلاب، الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج فور الانتهاء من الامتحانات.

امتحانات الميد تيرم (1)

امتحانات الميد تيرم (4)

امتحانات الميد تيرم (2)