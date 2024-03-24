سكرتير عام البحيرة يتابع حالة الطقس من غرفة العمليات والطواريء.. صور

تابع اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام بمحافظة البحيرة، حالة عدم إستقرار الأحوال الجوية من غرفة العمليات من داخل الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة، تزامنًا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بعدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بنطاق المحافظة.

وذلك بحضور كامل غطاس، السكرتير العام المساعد للمحافظة ووهدان السيد، مدير إدارة الأزمات والكوارث وأعضاء غرفة العمليات حيث تتم المتابعة المستمرة لجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة وتلقى كافة شكاوى المواطنين للتدخل الفورى لحل أي مشكلة تطرأ.

وأكد السكرتير العام خلال إجتماعه على قيام إدارة الازمات ورؤساء الوحدات المحلية والشركات العامة والمديريات الخدمية برفع درجة الإستعداد،ورفع تجمعات مياه الأمطار أولًا بأول لإنتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

كما شدد على المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.