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الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الدفاع المدني في قطاع غزة يعلن تدمير معظم معداته جراء العدوان الإسرائيلي

غزة
غزة
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أكد الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن معظم مقدراته من أجهزة ومركبات ومعدات تم استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الدفاع المدني في القطاع: "طواقمنا باتت تستجيب للحد الأدنى من نداءات الأهالي بعد أن دمر الاحتلال معظم مقدراتها من مركبات ومعدات وآلات ثقيلة، وبفعل استمرار رفضه إدخال الوقود اللازم لتشغيل ما تبقى من هذه المركبات".

وأضاف: "نضع المجتمع الدولي لاسيما المؤسسات الحقوقية ومنظمة الحماية المدنية الدولية التي تدعي العمل الإنساني أمام مسؤولياتها وواجبها الذي نص عليه القانون الدولي لحماية مقدمي الخدمات الإنسانية ودعمهم بما يساعد في أداء عملهم".

 

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