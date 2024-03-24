ads
الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

بحوزتهم 21 مليون جنيه.. سقوط تشكيل عصابى بالقاهرة لاتجارهم في النقد الأجنبى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في القبض على تشكيل عصابى بالقاهرة بتهمة الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى. 

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  قيام عناصر تشكيل عصابى بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بذلك الأسلوب بعدد من المحافظات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم مبالغ مالية تقدر بقرابة (21 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً للضربات الأمنية المؤثرة تجاه مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والحصول على تحويلات المصريين بالخارج وتسليمها إلى ذويهم بالعملة المحلية "أسلوب المقاصة" وما يمثله ذلك من خطورة تؤدى إلى ضياع حقوق المواطنين وفقدانهم لأموالهم.

للإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالقاهرة سقوط تشكيل عصابي بمديرية أمن القاهرة تشكيل عصابي 21 مليون جنيه