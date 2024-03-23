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السبت 23 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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حفل إفطار جماعي لـ1000 مواطن من أهالي نزلة السمان بروضة أكتوبر.. صور

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة
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نظمت مؤسسة حياة كريمة وبحضور هند عبدالحليم نائب المحافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة بتنظيم فعالية الافطار الجماعي لـ ١٠٠٠ مواطن من قاطني الإسكان البديل بروضه أكتوبر، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف سبل التواصل مع المواطنين من قاطنى الإسكان البديل وبحث مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم.

وأشارت هند عبد الحليم إلى أن حفل الإفطار تم تنظيمه بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وبمشاركة وزارة الثقافة و صندوق علاج ومكافحة الإدمان وجهاز مدينة حدائق أكتوبر والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

وخلال حفل الإفطار تقدمت نائب المحافظ بالتهنئة للحضور بمناسبة شهر  رمضان المعظم معربة عن سعي المحافظة الدائم لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم.

كما نظمت وزارة الثقافة فعاليات ثقافية وترفيهية للأطفال وحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على تقديم فقرات توعوية للمواطنين.

حضر حفل الإفطار أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة وأحمد شعيب منسق حياة كريمة بمحافظة الجيزة وممثلى صندوق علاج الإدمان و وزارة الثقافة والمجلس القومي للأمومة والطفولة وجهاز حدائق أكتوبر.

حفل إفطار جماعي لعدد ١٠٠٠ مواطن من أهالى نزلة السمان روضة أكتوبر مؤسسة حياة كريمة الجيزة