تقنيات إنفيديا الرقمية للبشر تُحيي شخصيات الذكاء الاصطناعي

أعلنت إنفيديا أن مطوري التطبيقات الرائدين في مجال الذكاء الاصطناعي من مختلف الصناعات يستخدمون تقنيات NVIDIA الرقمية للبشر لخلق أفاتار واقعية للتطبيقات التجارية وشخصيات ديناميكية للألعاب. ويتم عرض النتائج في GTC,المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي الذي يُعقد هذا الأسبوع في سان خوسيه، كاليفورنيا، ويمكن مشاهدتها في عروض تقنية من Hippocratic AI وInworld AI وUneeQ وغيرها.

تقدم NVIDIA للمطورين مجموعة عالمية المستوى من التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لخلق البشر الرقميين،” قال جون سبيتزر، نائب الرئيس لتقنيات الأداء والتطوير في NVIDIA. “هذه التقنيات قد تدعم الرسوم المتحركة المعقدة والكلام التفاعلي المطلوب لجعل التفاعلات الرقمية تبدو حقيقية.”



لعرض القدرات الجديدة لتقنيات البشر الرقميين، عملت NVIDIA عبر الصناعات مع مطورين رائدين، مثل Hippocratic AI وInworld AI و UneeQ، على سلسلة من العروض التوضيحية الجديدة.



قامت Hippocratic AI بإنشاء وكيل صحي محدد المهام يركز على السلامة ويعمل بتقنية LLM. يقوم الوكيل بالاتصال بالمرضى هاتفيًا، ويتابع مهام تنسيق الرعاية، ويقدم تعليمات ما قبل العملية الجراحية، ويؤدي إدارة ما بعد الخروج من المستشفى والمزيد.

لـ GTC، تعاونت NVIDIA مع Hippocratic AI لتوسيع حلها لاستخدام خدمات مايكروسيرفيس NVIDIA ACE، وNVIDIA Audio2Face جنبًا إلى جنب مع NVIDIA Animation graphوNVIDIA Omniverse™ Streamer Client لإظهار إمكانيات أفاتار وكيل الرعاية الصحية الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي.

تعد UneeQ منصة بشر رقميين مستقلة متخصصة في إنشاء أفاتار تعمل بالذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء والتطبيقات التفاعلية. تمثل أفاتارها الرقمية العلامات التجارية عبر الإنترنت، وتتواصل مع العملاء في الوقت الفعلي لمنحهم الثقة في مشترياتهم. دمجت UneeQ خدمة مايكروسيرفيس NVIDIA Audio2Face في منصتها وجمعتها مع Synanim ML لإنشاء أفاتار واقعية لتجربة عملاء أفضل ولزيادة التفاعل.