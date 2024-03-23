بسبب الغاز.. تشييع جنازة 3 أشخاص من أسرة واحدة بالمنوفية

شيع مساء اليوم المئات من أهالي مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، جنازة 3 أشخاص من أسرة واحدة، والذين لقوا مصرعهم أمس الجمعة اختناقًا بالغاز.

وشهدت مدينة الباجور امس الجمعه فاجعة كبرى ، حيث فارقت عائلة بأكملها الحياة، مكونة من أب، أم، وابنهما، إثر استنشاقهم غازًا سامًا تسرب من أحد أنابيب الغاز بمنزلهم.

البداية عندما استقبلت مستشفى الباجور العام جثامين 3 أشخاص من عائلة واحدة: الأب "أحمد الديب" (50 عامًا) وزوجته "فاطمة محمد" (45 عامًا) وابنهما "ياسر" (25 عامًا).

وبعد التحقيقات، تبين أن العائلة فارقت الحياة اختناقًا بسبب تسريب غاز من أحد أنابيب الغاز بمنزلهم، مما أدى إلى انتشار غاز سام في جميع أنحاء المنزل.

عمّ الحزن والأسى أهالي مركز الباجور بعد سماعهم خبر هذه المأساة، حيثُ تُعدّ هذه الحادثة بمثابة تذكير بضرورة التأكد من سلامة وصيانة أنظمة الغاز في المنازل لتجنب مثل هذه المآسي.

قررت جهات التحقيق نقل 3 جثامين إلى مشرحة شبين الكوم لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة، وتحديد سبب التسريب بشكل دقيق.