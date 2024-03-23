صبري فواز: خالد يوسف لم يعرض عليا أدوارا في "سره الباتع".. ومفيش بيننا مشاكل

كشف الفنان صبري فواز، عن أسبابه عدم مشاركته مع المخرج خالد يوسف في مسلسل "سره الباتع" والذي تم عرضه في شهر رمضان 2023، موضحة أن المخرج لم يطلبه للمشاركة في هذا العمل.

وأشار صبري فواز، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه ليس هناك أي مانع أو موقف من العمل مع المخرج خالد يوسف، مشددًا على أنه عندما يطلبه في أي دور سيشارك معه وهو ما أكد عليه في تصريحات سابقة.

ونوه صبري فواز، بأنه ليس هناك أي خلافات مع المخرج خالد يوسف، موضحا أن سبب عدم وجود عمل بينهما أنه من الممكن أن لا يكون هناك أي دور مناسب له في الأعمال التي يقدها المخرج خالد يوسف، مؤكدا أنه في حالة وجود أي عمل مناسب سيشارك فيه.