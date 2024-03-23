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السبت 23 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ مطروح يتابع الأعمال الجارية عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

محافظ مطروح يتابع
محافظ مطروح يتابع الأعمال الجارية عبر مركز الشبكة الوطنية
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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور الدكتور عبد الرحمن الطباخ مدير المركز، تنفيذ عدد من الأعمال الجارية بنطاق عدد من المدن عن طريقها بثها مباشرة الي مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. 

واطمأن محافظ مطروح على الالتزام بمواقف سيارات الركاب بتعريفة الأجرة الجديدة وعدم وجود أى تجاوزات. 


وتواصل محافظ مطروح عبر تقنيات الشبكة الوطنية مع عدد من رؤساء مدن المحافظة، مشددا على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال وإزالة العقبات للإسراع بها. 


حيث تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال توسعة وتطوير منطقة حى الشروق بالكيلو ٧ ، مع متابعة موقف إزالة الاشغالات   وعقبات الإسراع في أعمال رصف الشارع الرئيسي لمدخل الحى بتواجد العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، والمهندس محمد العشري مدير عام مديرية الطرق، ومحمود امبابي مدير التخطيط، ونواب رئيس المدينة. 

كما تابع محافظ مطروح  عبر إمكانيات الشبكة الوطنية المتطورة مع مجالس مدن النجيلة والحمام وبرانى والسلوم والضبعة الالتزام بتعريفة الأجرة المقررة عقب تحريك أسعار مواد الوقود الجمعة الماضية، مع طباعة وتركيب بانرات تعريفة الأجرة في جميع المواقف لتعريف المواطنين والتزام السائقين. 

كذلك الاطمئنان على توافر السلع الغذائية بالكميات الكافية وبالاسعار المخفضة المعلن عنها بشوادر ومعارض أهلا رمضان بمدن المحافظة  ومتابعة مستودعات البوتجاز وتوافر الحصص والالتزام بالأسعار المقررة بالمستودعات بالمراكز. 

كما تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عبر تقنيات الاتصالات المرئية للشبكة الوطنية جهود مركز ومدينة سيوة في تعلية أحد جسور الحماية من   منسوب مياه الصرف الزراعى. 


كما شدد محافظ مطروح خلال تواصله من خلال مركز السيطرة على جهود النظافة والمتابعة المستمرة للحفاظ علي المظهر الحضارى. 


وأشاد محافظ مطروح بجهود المركز  والعاملين به ومتابعة ورصد مايتم من فعاليات بالمحافظة، وكذا للدور الهام الذي تقدمه الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في تيسير متابعة الأحداث بكافة مراكز المحافظة.

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطني

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