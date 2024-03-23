اعترافات أحد منفذي هجوم كروكوس الإرهابي: تم تجنيدي منذ شهر

كشف موقع روسيا اليوم، عن مقطع فيديو لاستجواب أحد المشتبه بتنفيذهم الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو، والذي تم تنفيذه أمس الجمعة.

وقال المتهم، إنه إسمه الحقيقي فريدون شمس الدين، من مواليد 1998، إنه وصل من تركيا في 4 مارس الحالي.



وأضاف أنه تم تجنيده عبر تليجرام قبل شهر تقريبا، موضحا أنه كان يستمع إلى محاضرات أحد الدعاة، فاتصل به شخص قال إنه مساعد للداعية.

وقال المحتجز: "لقد كتبوا لي عبر تليجرام.. دون ذكر أسمائهم أو أي تفاصيل أخرى"، مضيفا أن "المشرفين" عرضوا عليه مبلغ 500 ألف روبل (نحو 5 آلاف دولار) مقبل تنفيذ عملية قتل عشوائي، وكانت مهمته ببساطة قتل "أي ناس" موجودين في المكان الذي حددوه.

وذكر المحتجز أن رعاته دفعوا له نصف المبلغ بتحويله إلى بطاقته المصرفية.