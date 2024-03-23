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السبت 23 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

محافظات

سكرتير عام مساعد البحيرة يشهد تكريم حفظة القرآن الكريم بمركز الرحمانية.. صور

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن الكريم
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شهد كامل غطاس، السكرتير العام المساعد بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، حفل تكريم حفظة القرآن الكريم والذي نظمتها لجنة المسابقة الرمضانية الكبري للقرآن الكريم بأحد الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي بمركز الرحمانية، وذلك بحضور الحسيني أبو عيانة رئيس المدينة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الأزهر والأوقاف وأسرة إذاعة القرآن الكريم.

وكرم السكرتير المساعد الفائزين في المسابقة، وشارك توزيع الجوائز وشهادات التقدير.

وأشار إلى إنه حريص على دعم مسابقات حفظ القرآن الكريم، لتشجيع أبناء المحافظة من مختلف المراحل العمرية على حفظ القرآن الكريم، مقدما التهنئة للفائزين في المسابقة وأولياء أمورهم.

وأكد غطاس،  الاستمرار في متابعة حفظ القرآن الكريم، والعمل بخلق القرآن الكريم أسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم.

 

 


 

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