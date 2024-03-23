غطاء سحابي كثيف وتوقعات بسقوط أمطار في الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية تكاثرا للسحب المنخفضة والكثيفة، التي حجبت ضوء الشمس منذ ساعات الصباح الأولى، وسط توقعات بسقوط امطار خفيفة على كافة انحاء المحافظة، وانخفاض في درجات الحرارة والتي سجلت 16 درجة مئوية، وسرعة رياح 10 كم/ ساعة.

وأعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك اليوم السبت عن بدء فصل الربيع، وتوديع فصل الشتاء، وبداً من أمس الجمعة إلى يوم الإثنين القادم ٢٥ مارس انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وعادة ما يشهد فصل الربيع تقلبات جوية حادة و سريعة، فهو فصل انتقالي ينقلنا من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف، فيشود طقس مائل للدفء في النهار، بارد ليلا وفي الصباح الباكر.

وعلى السواحل الشمالية يوجد احتماليه سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقاطعة، وتكونين ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.