الأمن الروسي ينجح في اقتحام موقع الهجوم المسلح ويلاحق 4 أشخاص

أفادت وسائل إعلام روسية بأن القوات الخاصة الروسية نجحت باقتحام المجمع التجاري قرب العاصمة الروسية موسكو، والذي شهد إطلاق نار وانفجار، وتعمل على ملاحقة 4 مسلحين، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وفتحت السلطات الروسية تحقيقات في الحادث الذي وصفته بأنه "إرهابي".

بينما أدانت وزارة خارجية أوزبكستان بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في كروكوس قرب العاصمة الروسية

فيما قال مصدر دبلوماسي تركي، في تصريحات نشرتها "سكاي نيوز"، أن وزير الخارجية التركي اتصل بنظيره الروسي وقام بتعزيته بضحايا الهجوم.

يشار إلي أن الهجوم أسفر عن مقتل 40 شخص وإصابة 100 اخرين، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام روسية.