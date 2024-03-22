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الجمعة 22 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

سيامة 3 كهنة جدد لـ"باريس وشمالي فرنسا"

الأنبا مارك
الأنبا مارك
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شهدت إيبارشية باريس وشمالي فرنسا، إضافة رعوية بسيامة ثلاثة كهنة جدد بيد  الأنبا مارك أسقف الإيبارشية.

وصلى  الأنبا مارك القداس الإلهي ، في كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بدراڤي (مقر المطرانية) وشاركه الأنبا دميان أسقف ورئيس دير  السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر وشمالي ألمانيا، والأنبا أنطونيو أسقف ميلانو، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، وعدد من الآباء الكهنة وخورس الشمامسة والشعب.
وعقب صلاة الصلح تمت سيامة الكهنة الجدد، وهم:
- القس رافائيل جادالله 
- القس أرسانيوس حنا 
- القس  أبرآم شنودة

وتوجه الآباء الجدد إلى دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو، لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة به.

الانبا ايلاريون اسقف البحر الاحمر الأنبا أنطونيو أسقف ميلانو أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر إيبارشية باريس وشمالي فرنسا دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر الأنبا مارك أسقف