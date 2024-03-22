حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن ، بينما غادر 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة.

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 41616 طن تشمل : 2854 طن رمل و 6740 طن يوريا و2394 طن كسب فول صويا و2100 طن مولاس و9151 طن كلينكر و108 طن ملح و105 طن كحول و18164 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 54724 طن تشمل: 23621 طن قمح و 10736 طن خردة و5300 طن فول و3185 طن حديد و950 طن خشب زان و1500 طن كسب عباد شمس و 7200 طن كسب فول صويا و800 طن بضائع متنوعة و3750 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1432 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 368 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 244 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 604 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 70673 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 125562 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3868 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وشبرا وكوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6235 شاحنة .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 3622 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي و القليوبية و امبابة، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4954 شاحنة.