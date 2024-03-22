حافلات مجانية لنقل الجماهير لمؤازرة المنتخب في كأس "عاصمة مصر"

قرّرت اللجنة المنظمة كأس عاصمة مصر، توفير أتوبيسات لنقل الجماهير بالمجان من الميادين العامة في القاهرة والجيزة والشرقية إلى استاد مصر بالعاصمة الادارية الجديدة لحضور مباراة مصر ونيوزيلندا مساء اليوم الجمعة في كأس "عاصمة مصر" ضمن سلسلة فيفا الدولية.

وسيكون بداية خط السير من الميادين التالية ( عبد المنعم رياض، العباسية، حدائق القبة " بجوار نادي مصر للبترول "، مدينة نصر، محطة مترو الاستاد " بجوار نادي الزهور وكذلك بجوار نادي السكة الحديد، محطة عدلي منصور، شبرا الخيمة، السلام، المعادي " أمام المركز الاوليمبي "، الجيزة، حدائق الاهرام " أمام نادي حدائق الاهرام، زهرة العاصمة، العاشر من رمضان " ميدان الاردنية "، الزقازيق امام نادي الشرقية).



وأخطرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس عاصمة مصر علي لوائح المباريات التي تنطلق اليوم وتستمر حتي 26 مارس الجاري بمشاركة 4 منتخبات هي مصر وكرواتيا وتونس ونيوزلندا.

وسيحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة حال التعادل في المباراة، كما سيكون من حق كل منتخب إجراء ٦ تغييرات في كل لقاء.



وأجرى منتخب نيوزيلندا بقيادة المدير الفني بيزلي حصة تدريب خفيف صباح اليوم في مقر إقامة المنتخب استعدادا لمواجهة مصر المقرر لها الساعة 10 مساء باستاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.



