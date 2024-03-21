حصاد اليوم الثاني من كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي

انتهت منافسات اليوم الثاني من كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 20 إلى 25 مارس الجاري، وتقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

أقيمت اليوم الخميس، منافسات وزن 49 كجم رجال، وتوج الأردني عمر قراضة بذهبية المنافسات بعد رفع ثقل قدره 167كجم، فيما حصد الفضية الهندي بارميجيت قمر بعد رفع ثقل 166كجم، فيما كانت البرونزية من نصيب العراقي مسلم السعدني، وشهد منافسات الوزن أداءً جيدًا من جانب ناشئي المنتخب الوطني المشاركين في منافسات الوزن، وهم: هادي صموئيل وممدوح قذافي وحاولا رفع ثقل فدره 150و 146 كجم على الترتيب.

وفي منافسات وزن 65 كجم، حصد النيجيري توماس كورا الميدالية الذهبية بعد رفع ثقل 202 كجم، فيما حصد الفضية الهندي أشوك بعد رفع ثقل 196كجم، فيما جاءت البرونزية من نصيب البطل المصري شريف عثمان بعد رفع ثقل 188 كجم، ليضيف بذلك الميدالية الثامنة للمنتخب الوطني في البطولة.

وشهدت منافسات الميزان مشاركة عدد من اللاعبين المصريين هم: يوسف إبراهيم وهشام يوسف وأشرف حماد وأحمد أزهري.

وفي منافسات وزن 54 كجم، أحرز النيجيري رونالد أوزراكي الميدالية الذهبية بعد رفعه ثقل 178 كجم، فيما جاءت الفضية من نصيب الأردني محمد الشنيطي بعد رفعه ثقل 170 كجم، ونجح في خطف البرونزية اليوناني ديميتريوس باكشوريتوس بعد رفعه 165 كجم، واحتل المصري طه عبد المجيد المركز الرابع بعد رفعه ثقل 162 كجم.

ميداليات مصر في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي حتى الآن:

رحاب رضوان تحرز الميدالية الذهبية في منافسات وزن 55 كجم بعد رفعها ثقلا قدره 125 كجم.

أميمة عمر الميدالية الفضية في منافسات وزن 50 كجم بعد رفعها ثقلا قدره 102 كجم.

حسن العطار الميدالية الفضية في منافسات وزن 80 كجن بعد رفعه ثقلا قدره 192 كجم.

مظهر تمام الميدالية الفضية في منافسات وزن 80 كجن بعد رفعه ثقلا قدره 191 كجم.

نوال رمضان الميدالية الفضية في منافسات وزن 45 كجم بعد رفعها ثقلا قدره 100 كجم.

إيناس الجبالي الميدالية الفضية في منافسات وزن 41 كجم بعد رفعها ثقلا قدره 90 كجم.

صباح أحمد عبد الفتاح الميدالية البرونزية في منافسات وزن 55 كجم بعد رفعها ثقلا قدره 102 كجم.

شريف عثمان الميدالية البرونزية في منافسات وزن 65 كجم بعد رفعه ثقلا قدره 188 كجم.

يشرف على تنظيم فعاليات البطولة اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة.

يشارك منتخب مصر في البطولة بقائمة تضم 19 لاعبًا و18 لاعبة، وجاءت قائمة الرجال:

محمد صبحي وزن 88 كجم، محمد المنياوي وزن 59 كجم، طه عادل عبدالمجيد 54 كجم، محمود صبري وزن 72 كجم، مظهر تمام 80 كجم، عبدالباسط مجدي وزن 97 كجم، عمرو محمد فاروق وزن 107+، هاني محسن وزن 97 كجم، شريف عثمان وزن 65 كجم، محمد الشربيني وزن 97 كجم، إسلام منجي وزن 88 كجم، حسن العطار وزن 80 كجم، عادل مصدق وزن 59 كجم، فؤاد السيد وزن 54 كجم، هادي صموائيل وزن 49 كجم، مروان مصطفى وزن 107+، أحمد سمير وزن 107، محمد علي السيد وزن 72 كجم، ممدوح قذافي حيدر وزن 49 كجم.

تضم قائمة السيدات كلًا من: أماني الدسوقي وزن 86+، نادية فكري وزن +86، ريحاب رضوان وزن 55 كجم، فاطمة محروس وزن 67 كجم، أميمة حسن وزن 50 كجم، صفاء محمد إبراهيم وزن 73 كجم، راندا تاج الدين وزن 86 كجم، إيناس الجبالي وزن 41 كجم، رانيا علاء الدين المرشدي وزن 79 كجم، نادية حسن وزن 41 كجم، أمل حنفي وزن 79 كجم، نوال الرفاعي وزن 45 كجم، إيمان شلبي وزن 73 كجم، صباح عبدالفتاح وزن 61 كجم، أمل علام حسن وزن 61 كجم، ميادة زين يوسف وزن 55 كجم، جيهان غريب وزن 67 كجم، أشرقت عصام وزن 45 كجم.

يضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من أندريه أتشيبريه مديرًا فنيًا، محمد عزت المدرب العام، هاني محمد محمود مدربًا، شعبان يحيى الدسوقي مدربًا وعلي محمد إداري المنتخب.

تشهد البطولة مشاركة 34 دولة هي:

أنجولا، أستراليا، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، قبرص، جمهورية الدومينيكان، إستونيا، إسبانيا، فرنسا، جورجيا، غانا، غينيا، المجر، الهند، العراق، الأردن، كينيا، قيرجيزستان، المغرب، مالاوي، جمهورية مولدوفا، نيجيريا، بنما، بولندا، بورتوريكو، سيراليون، صربيا، توجو، تركيا، أوغندا، اليمن، زامبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.