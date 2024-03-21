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الخميس 21 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

توابل مذكورة في القرآن.. تحمي من أخطر الأمراض حتي السرطان

الزنجبيل
الزنجبيل
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يعد الزنجبيل من التوابل المستخدمة بشكل واسع فى الأطباق المختلفة والمشروبات والعصائر الصحية كما أنه ذكر فى القران الكريم وكان يستخدم فى الطب النبوى.
نعرض لكم أهم فوائد الزنجبيل الصحية وذلك وفقا لما جاء في موقع تايمز أوف انديا
علاج الغثيان
يُعد الزنجبيل فعالًا للغاية في علاج الغثيان، بما في ذلك الغثيان الصباحي وغثيان دوار البحر وغثيان العلاج الكيميائي.
تحسين الهضم
يساعد الزنجبيل على تحسين الهضم عن طريق تسريع حركة الطعام عبر الأمعاء وتقليل الانتفاخ وعسر الهضم.
تخفيف آلام المفاصل
يُعد الزنجبيل مضادًا للالتهابات، مما يجعله فعالًا في تخفيف آلام المفاصل والتهاب المفاصل.
تحسين المناعة
يُعد الزنجبيل غنيًا بمضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة ومحاربة العدوى.
خفض مستويات السكر 
أظهرت الدراسات أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري. تحسين صحة القلب:
يُمكن للزنجبيل أن يساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول، مما يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
تقليل آلام الدورة الشهرية:
أظهرت الدراسات أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في تقليل آلام الدورة الشهرية.
مضاد للسرطان:
أظهرت بعض الدراسات أن الزنجبيل قد يكون له خصائص مضادة للسرطان.
الزنجبيل

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