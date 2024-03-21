الاتحاد الأوروبي: سنطالب بوقف دائم لإطلاق النار في غزة

أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف ‏بوريل، اليوم الخميس ٢١ مارس ٢٠٢٤ أن مجلس الاتحاد الأوروبي سيطلب وقفا مستداما لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال ‏مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها لا الانتقام، بحسب ما أوردته فضائية العربية.

ويتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي غاشم منذ السابع من أكتوبر الماضي ما تسبب في مقتل وإصابة عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن مساء أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة وزعت قرارا على أعضاء مجلس الأمن الدولي يهدف إلى إقرار وقف إطلاق النار في غزة مقابل تسليم الرهائن الإسرائيليين لدى حركة حماس والفصائل الفلسطينية المختلفة في القطاع.