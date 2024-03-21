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الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

جوميز يجتمع بلاعبي الزمالك قبل انطلاق تدريبات اليوم

جوميز
جوميز
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اجتمع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع لاعبي الأبيض قبل انطلاق مران اليوم الخميس، على ملعب النادي، استعداداً للقاء مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشرح المدير الفني للاعبين البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه في مران اليوم في حضور جميع أفراد الجهاز المعاون له، كما حرص على توجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين قبل بدء التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.

جوزيه جوميز الزمالك مودرن فيوتش