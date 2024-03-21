الدفاعات الجوية الروسية تعترض 10 صواريخ أوكرانية في بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 10 صواريخ من طراز "فامبير" أطلقتها القوات الأوكرانية نحو مدينة بيلغورود الحدودية.

وقالت الوزارة: "في حوالي الساعة 00:8 صباحاً بتوقيت موسكو (00:5 صباحاً بتوقيت غرينتش) في 21 مارس، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي ضد منشآت على الأراضي الروسية باستخدام راجمات الصواريخ المتعددة (آر إم 70- فامبير)".

وأضاف البيان: “قوات الدفاع الجوي المناوبة دمرت 10 قذائف صاروخية فوق أجواء مقاطعة بيلغورود”.

من جهتهم، قال مسؤولو الطوارئ لوكالة "تاس" الروسية للأنباء: "إن مبنى "بيلغورود أرينا"، أكبر منشأة رياضية وثقافية في المقاطعة، تعرض لأضرار على الأرجح في القصف الأوكراني".

وكانت صفارات الإنذار من الغارات الجوية قد انطلقت في "بيلغورود" لمدة 20 دقيقة تقريباً في وقت سابق من صباح اليوم الخميس.

وتأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، حيث تواصل القوات الروسية هجومها على الأراضي الأوكرانية منذ 24 فبراير الماضي.