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الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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"العمل" تشارك في احتفالية ذكرى العاشر من رمضان بحضور المشايخ والعواقل بجنوب سيناء

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شاركت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء فى الاحتفالية التى نظمتها ديوان عام المحافظة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وعودة أرض سيناء الحبيبة إلى الوطن، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والأجهزة التنفيذية والأمنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المرأة والشباب، والقيادات الدينية، وأسر العاملين، وذوي الهمم بالمحافظة وكافة أطياف المجتمع السيناوي، ومشايخ وعواقل قبائل جنوب سيناء، وذلك بمركز تمكين المرأة بطور سيناء.

وتضمنت الفعاليات حفل إفطار جماعى، أعقبه أمسية ثقافية للحضور، وحفل فني أحياه فرقة العربي للإنشاد الديني، وفرقة التلقائيين بطور سيناء، والتنورة، وسط بهجة وفرحة من أبناء المحافظة والأسر والأطفال، وذلك فى إطار جهود المديرية فى المشاركة المجتمعية مع مختلف الجهات التنفيذية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، أن تلك المشاركة تأتي فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات التنفيذية بالمحافظات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتعريف بدور الوزارة والمديريات فى خدمة ودعم الشباب من خلال توفير مزيد من فرص العمل اللائقة خاصة ذوى الهمم، وكذلك فرص تدريب مهنى مجانية على المهن التي يحتاجها سوق العمل.

وأضافت مدير المديرية أنه شارك في الحفل من المديرية السيد أبو العنين مدير مركز المعلومات، ومحمد عبد العزيز مدير إدارة الشئون القانونية، ومحمد الزغبي مدير مركز التدريب المهني، وعلي حامد مدير إدارة العمالة غير المنتظمة، ومحمد الغريب مدير إدارة الموارد البشرية ، وجرى خلال الفعاليات تقديم التهنئة للرئيس السيسي وقيادات القوات المسلحة المسلحة المصرية ومشايخ وعواقل المحافظة والأهالي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، الذكرى الـ 35 لاسترداد طابا .

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استرداد طابا التدريب المهني اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء المجتمع السيناوي ذكري انتصارات العاشر من رمضان ذوي الهمم مديرية العمل وزير العمل حسن شحاته