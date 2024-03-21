رئيس جامعة عين شمس يستقبل السفير الياباني بالقاهرة

استقبل محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، أوكا هيروشي

سفير دولة اليابان بالقاهرة وتوشيفومي إيتُوهْ المستشار الثقافي بالسفارة اليابانية بحضور سلوى رشاد عميدة كلية الألسن والمشرفة على قسم اللغة اليابانية شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي، محمد عبد الرحمن عشيبة المدرس والمنسق العام بقسم اللغة اليابانية ، ياسمين الأبحر مدرس بقسم اللغة اليابانية، هبة الله أبو بكر مدرس بقسم اللغة اليابانية.

ووجه السفير الياباني التهنئة لرئيس الجامعة على توليه الرئاسة.

وأعرب السفير الياباني عن سعادته بوجود قسم للغة اليابانية بجامعة عين شمس، والذي يُخرج كوادر متميزة تعمل في جهات مختلفة داخل مصر وخارجها وفي اليابان.

كما عبر السفير عن إعجابه بكثرة دارسي اللغة اليابانية في مصر حيث وصل عدد الدراسين في الوقت الحالي لحوالي 300 دارس، وهذا العدد يفوق عدد دراسي اللغة اليابانية في دول الشرق الأوسط، وكذلك يفوق العدد في دول أفريقيا مجتمِعة.

و أشار السفير الياباني إلى أن السفارة سوف تقيم حفل توديع 10 طلاب وباحثين مصريين بمرحلة الدراسات العليا لحصولهم على منحة MEXT المقدمة من الحكومة اليابانية ومن بينهم طالبان من طلاب جامعة عين شمس، مؤكدا أن المنح المقدمة من الحكومة اليابانية تهدف للحصول على الدرجات العلمية خصوصا على مرحلتي الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراة) في جميع التخصصات.

وبالنسبة لمرحلة ما بعد الدكتوراة أو مستويات التبادل البحثي والأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين فهناك الجمعية اليابانية لتطوير العلوم (JSPS) التي تلعب دورًا مهمًا في تقديم منح للباحثين لمواصلة أبحاث ما بعد الدكتوراه في اليابان، أكد السفير على أن المنح الدراسية اليابانية لا تقتصر فقط على دراسة اللغة اليابانية والأدب الياباني وغيرهما من العلوم الإنسانية بل هناك أيضا منح مقدمة في مجالات البحث العلمي الطبي و الهندسي وغيرهما، مشيرا إلى أن المنح المقدمة من اليابان تشمل دراسة العلوم الطبية والهندسية وغيرها تتم باللغة الإنجليزية في الدراسات العليا، بهدف تشجيع المزيد من طلاب البحث العلمي بالجامعات المصرية للتقدم للحصول على المنح الدراسة اليابانية.

كما لفت إلي التعاون مع جامعة هيروشيما باعتبارها نموذج للتعاون العلمي والأكاديمي مع جامعة عين شمس وعن زيارة ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق والأستاذ بكلية الآثار بجامعة عين شمس برفقة اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير إلى اليابان وزيارة جامعة هيروشيما.

وأشار السفير الياباني إلى رفع مستوى العلاقات بين مصر واليابان إلى مستوي "الشراكة الاستراتيجية" بعد الزيارة المهمة لمعالي رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إلى مصر العام الماضي ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبه أكد محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة على أهمية العمل على زيارة أعداد الباحثين والدارسين من جامعة عين شمس للسفر للدراسة ومواصلة البحث العلمي في اليابان، لما تتميز به اليابان من تقدم علمي وتكنولوجي،

كما تطرق رئيس الجامعة للحديث عن المشروعات التي تقوم بها الجامعة في الوقت الحالي، وعلى رأسها تطوير مكتبة الجامعة المركزية، ومعامل كلية العلوم.

وأكد سيادته أن اليابان على سبيل المثال تعد من أفضل الدول في أبحاث وتقنيات جراحة الأسنان باعتباره عميد سابق لكلية طب الأسنان بالجامعة، وأستاذ في جراحة الأسنان، مشيرا على وجود قواسم مشتركة ثقافيا وحضاريا بين البلدين الذين يتمتعان بتاريخ طويل، وأشاد أيضا بما تتميز به العلاقات بين البلدين من قوة.

وأشارت سلوى رشاد عميدة كلية الألسن إلى أنه تم عقد اختبار JLPT في ديسمبر 2023 في كلية الألسن بالكامل وبنجاحٍ كبير للمرة الثالثة على التوالي، حيث يعد أحد صور التعاون الناجحة بين جامعة عين شمس والجانب الياباني.

كما أشارت رشاد إلى الزيارة التي قامت بها مؤخرا إلى اليابان بدعوةٍ من مؤسسة اليابان والتي تم خلالها زيارة عدد من الجامعات اليابانية المرموقة والمراكز البحثية والتعليمية المتميزة. وأكدت أهمية العمل على إنشاء بعض الاتفاقيات بين كلية الألسن والشركات اليابانية -لاسيما الموجودة بمصر- لتدريب طلاب وخريجي القسم من أجل صقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، ولتكون فرصة كذلك لتلك الشركات اليابانية للتعرف على خريجي قسم اللغة اليابانية لاستقطابهم مستقبلا.

وكذلك تميز قسم اللغة اليابانية بكلية الألسن وما حققه من تقدم بحصول عدد من أبنائه على درجة الدكتوراه وهو ما يساهم في تقوية واستقلال القسم.

واستعرضت شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي على استقبال جامعة عين شمس لاختبار الكفاءة في اللغة اليابانية JLPT في جامعة عين شمس، حيث تم عقده في كل من كليتي الألسن والطب خلال العامين 2021 و 2022 بنجاح نظرا للجاهزية العالية بقاعات الاختبارات الموجودة بالجامعة؛ لافتة إلي أن هناك عدد من الباحثين والدارسين من جامعة عين شمس الذين يدرسون في اليابان حاليا؛ لافتة إلى إهداء حكومة اليابان لجامعة عين شمس عدد ١٥٧ كتابًا باللغة الإنجليزية وجميعها كتب متعلقة بجميع جوانب المجتمع الياباني وبالبحث العلمي في اليابان، بهدف تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين الدولتين، حيث سيتم إقامة حفل لاستلام هذه الكتب، وكذلك يتم الترتيب لعقد جلسة لتعريف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بجامعة عين شمس بالمنح الدراسية اليابانية.

كما أعرب الطرفان على أهمية الاستمرار في تعزيز علاقات التعاون والتبادل بين دولة اليابان وجامعة عين شمس.