روجينا تبيع الذهب في الحلقة الـ10 من “سر إلهي” 

استطاعت ناصرة، الفنانة روجينا، خداع المحامي عزيز، الفنان أحمد سلامة، في الحلقة العاشرة من مسلسل “سر إلهي”وأعطت له ذهب مزيف، واستمرت في مواصلة انتقامها من أشقائها وكانت بدايتها مع رحمة، الفنانة نهى عابدين، ثم شريف، الفنان يوسف الأسدي.

وتنتقل الأحداث باتفاق ناصرة مع عزازي على قيامه ببيع 75 سبيكة ذهب، لتصبح من الأغنياء وتشتري فيلا، كما تذهب إلي طليقها سعد، الفنان محمد ثروت، وتشتري منه سيارة بقيمة 17 مليون جنيه.

تدور أحداث مسلسل “سر إلهي”، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، تدور الأحداث حول "ناصرة" التي تعاني الأمرين تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه عندما يغدر بها أقرب الناس لها فتسعى للانتقام.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري على شاشة قناة "CBC"، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين.