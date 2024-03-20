إحالة مدير مدرسة ورئيس الكنترول بشمال سيناء للشئون القانونية

أحال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء اليوم مدير مدرسة ورئيس الكنترول “أ. ح الإبتدائية” للشئون القانونية وذلك لوجود مخالفة بأعمال الامتحانات تنفيذا لتعليمات رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

كما عقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم اجتماعاً مع توجيه اللغة العربية وبحضور حنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية وناصر كامل موجة عام. و ياسر عبد العظيم موجه أول ووفاء حسن ايوب موجه ثانوي. كما تم مناقشة آلية العمل في الفترة القادمة.