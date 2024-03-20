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الأربعاء 20 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إحالة مدير مدرسة ورئيس الكنترول بشمال سيناء للشئون القانونية

إحالة مدير مدرسة
إحالة مدير مدرسة ورئيس الكنترول بشمال سيناء للشئون القانوني
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أحال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء  اليوم مدير مدرسة ورئيس الكنترول “أ. ح الإبتدائية”  للشئون القانونية وذلك لوجود مخالفة بأعمال الامتحانات تنفيذا لتعليمات رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

كما عقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم اجتماعاً مع توجيه اللغة العربية  وبحضور حنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية وناصر كامل موجة عام. و ياسر عبد العظيم موجه أول ووفاء حسن ايوب موجه ثانوي. كما تم مناقشة آلية العمل في الفترة القادمة.

التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم